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Четыре госпитализации и экстренная операция: что на самом деле произошло с Аурелией Алехиной во время родов

Четыре госпитализации и экстренная операция: что на самом деле произошло с Аурелией Алехиной во время родов

Рождение третьего ребенка должно было стать для Аурелии Алехиной и Стаса Бондаренко счастливым событием.

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