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На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

В Шолоховском районе родителей подростков, оскорблявших учительницу, привлекут к ответственности. В Шолоховском районе Ростовской области органы правопорядка приняли решение о наказании родителей троих подростков, которые оскорбляли свою учительницу.

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Комментарии
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Леонид Никулин
ублюдков надо лечить только радикально..но начинать с родителей-долбанное поколение 90-х
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Здесь должен быть короткий разговор, не ходит и не хочет ходить на уроки, значит в Школу для &quot;особоодаренных&quot;, где порка за любое слово должно быть постоянным, а в нормальных Школах должны учиться те, кто хочет учиться! Второе, оскорбление УЧИТЕЛЯ должно кататься очень строго, например 100 000 рублей штрафа,  повторное оскорбление 200 тысяч, третье 500 тысяч и все это должны оплачивать родители, официальные апекуны!!! А зверодетей сразу же с помощью полиции отправлять в обезьянник, а после в спецшколу, телефоны отбирать, 1 год там проведут, не одумаются, 2, 3, 4 и далее! А если полностью озвереют на зону, и пусть пашут за тарелку супа, а родители думают пусть кого воспитали и сколько это будет им стоить!!! Учитель в России понятие СВЯТОЕ!!! ЕСТЬ ХРАМ БОЖИЙ, А ЕСТЬ ХРАМ ОБРАЗОВАНИЯ - ШКОЛА!!! И УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ ГЛАВНЫЙ!!! И НАКАЗЫВАТЬ НУЖНО ТАКИХ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОТПРЫСКОВ!!!!
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
Подростки всегда были подростками, но не всегда они были хамами без руля и ветрил! Эта распущенность - от вседозволенности и отсутствия достойного наказания за неуважение к старшим. Эти сопляки уверились, что им всё можно и им за это ничего не будет. А наказание ДОЛЖНО БЫТЬ - и для них, и для родителей нерадивых. Важение к учителю нужно срочно начать воспитывать всеми средствами, иначе получим общество анархистов и беспредельщиков.
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1 час.

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