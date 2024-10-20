На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

МП

Михаил Пантюхин

Здесь должен быть короткий разговор, не ходит и не хочет ходить на уроки, значит в Школу для "особоодаренных", где порка за любое слово должно быть постоянным, а в нормальных Школах должны учиться те, кто хочет учиться! Второе, оскорбление УЧИТЕЛЯ должно кататься очень строго, например 100 000 рублей штрафа, повторное оскорбление 200 тысяч, третье 500 тысяч и все это должны оплачивать родители, официальные апекуны!!! А зверодетей сразу же с помощью полиции отправлять в обезьянник, а после в спецшколу, телефоны отбирать, 1 год там проведут, не одумаются, 2, 3, 4 и далее! А если полностью озвереют на зону, и пусть пашут за тарелку супа, а родители думают пусть кого воспитали и сколько это будет им стоить!!! Учитель в России понятие СВЯТОЕ!!! ЕСТЬ ХРАМ БОЖИЙ, А ЕСТЬ ХРАМ ОБРАЗОВАНИЯ - ШКОЛА!!! И УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ ГЛАВНЫЙ!!! И НАКАЗЫВАТЬ НУЖНО ТАКИХ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОТПРЫСКОВ!!!!