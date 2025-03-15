ВС РФ разминируют освобожденные от боевиков ВСУ территории Курской области

Саперы оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ.
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