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Петербургский дневник

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ВС РФ разминируют освобожденные от боевиков ВСУ территории Курской области

ВС РФ разминируют освобожденные от боевиков ВСУ территории Курской области

Саперы оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ.

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