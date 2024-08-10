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Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента

Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих соотечественников свыкнуться с мыслью, что он "не вечный" и пообещал после ухода с поста главы государства переехать в деревню.

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