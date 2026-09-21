Аналитик Целиков: импорт авто из Южной Кореи в Россию упал на 63%

Аналитик Сергей Целиков сообщил, что за восемь месяцев 2026 года импорт подержанных авто из Южной Кореи в Россию снизился на 63%.
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