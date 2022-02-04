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Евгения Буртасова: «Ожидала, что ветер на тренировке все-таки не будет таким сильным. Сейчас он просто обжигает лицо»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, сколько добиралась до Чжанцзякоу, где пройдут соревнования Олимпиады-2022.

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