Адвокат семь лет ведет квартирную войну с пенсионеркой в Москве

Ваш браузер не поддерживает видео. "112" Съемочная группа оказалась в эпицентре квартирной войны. К программе "Экстренный вызов" обратилась пожилая москвичка, которая не может спокойно спать в собственной комнате.
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