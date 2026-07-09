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Адвокат семь лет ведет квартирную войну с пенсионеркой в Москве

Адвокат семь лет ведет квартирную войну с пенсионеркой в Москве

Ваш браузер не поддерживает видео. "112" Съемочная группа оказалась в эпицентре квартирной войны. К программе "Экстренный вызов" обратилась пожилая москвичка, которая не может спокойно спать в собственной комнате.

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