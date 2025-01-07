«Шаман» Ченсли: Зеленский выставил себя посмешищем из-за наркотиков Президент Украины Владимир Зеленский стал для всех посмешищем и может потерять себя из-за наркотиков, подчеркнул в беседе с РИА Новости американец Джейкоб Ченсли, получивший известность после штурма Капитолия в 2021 году в костюме шамана.