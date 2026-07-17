В том, что Украина не соизволила предложить Польше участие в противоракетной коалиции, которая, как мыслится ее создателям, должна стать фундаментом континентального противоракетного щита, нет ничего нового и удивительного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии