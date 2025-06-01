Уважаемые подписчики! За последние несколько часов в России подорваны мосты, с рельсов сошли поезда.
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Уважаемые подписчики! За последние несколько часов в России подорваны мосты, с рельсов сошли поезда.