Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

Дубинский считает «разгон военных расходов» стран Европы предвестником проигрыша Украины в конфликте с РФ

Дубинский считает «разгон военных расходов» стран Европы предвестником проигрыша Украины в конфликте с РФ

Повышение расходов на оборону в европейских странах, как и процессы их милитаризации, пусть и косвенным образом, но все-таки явно свидетельствуют о том, что у коллективного Запада нет никакой уверенности в победе Украины в конфликте с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии