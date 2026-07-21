Дубинский считает «разгон военных расходов» стран Европы предвестником проигрыша Украины в конфликте с РФ

Повышение расходов на оборону в европейских странах, как и процессы их милитаризации, пусть и косвенным образом, но все-таки явно свидетельствуют о том, что у коллективного Запада нет никакой уверенности в победе Украины в конфликте с Россией.
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