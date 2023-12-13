В Красноярске произошло массовое отключение электричества в мороз

В Октябрьском районе произошло массовое отключение электричества. Согласно информации с сайта 005, сейчас без света: Микрорайон Славянский: Спасского; Окаемная; Независимости; Минусинская, Азовская, Пасечная, Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Елены Стасовой 67, Колягинская, Черничная, Болотная, Ботаническая; СТ: Колос, Отдых, Локомотивное депо, Мир, Юбилейный; СНТ: Совхоз Октябрьский, Дружба; Сад №2 Комбайнового завода; Вернуть электроэнергию обещают 13 декабря к 13:00.
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