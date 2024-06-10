10 июня 2024 года – день памяти преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой)

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net10 июня 2024 года Русская православная церковь отмечает память святой Елены Дивеевской (Мантуровой), чей посвященный труд оставил неизгладимый след в истории христианства и послужил основанием для ее канонизации.
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