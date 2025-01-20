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«Присягу принял!» — Дональд Трамп пошёл на второй срок

«Присягу принял!» — Дональд Трамп пошёл на второй срок

Около 19:00 по московскому времени Дональд Трамп произнёс уже знакомые ему слова президентской присяги и во второй раз возглавил Соединённые […] The post «Присягу принял!» — Дональд Трамп пошёл на второй срок appeared first on Медиакратия.

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