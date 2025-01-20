Около 19:00 по московскому времени Дональд Трамп произнёс уже знакомые ему слова президентской присяги и во второй раз возглавил Соединённые […] The post «Присягу принял!» — Дональд Трамп пошёл на второй срок appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии