Мне фиолетово: в мэрии Омска утвердили концепцию украшения города в Новому году. На улицах (не дальше центра и примыкающих к нему магистралей) горожан будут встречать фиолетовые панно и флаги.
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Мне фиолетово: в мэрии Омска утвердили концепцию украшения города в Новому году. На улицах (не дальше центра и примыкающих к нему магистралей) горожан будут встречать фиолетовые панно и флаги.