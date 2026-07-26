Почему СВО и Победа для "Яндекса" - вне закона? Корпорация пишет свои правила. "Когда ты отказываешь в продвижении легендарному отряду, который работает на передовой, чью сторону ты занимаешь? Когда твои специалисты находят "угрозу" в объявлении о наборе добровольцев, кого ты защищаешь?" - спрашивают бойцы в БАРС-13.