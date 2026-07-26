Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Почему СВО и Победа для "Яндекса" - вне закона? Корпорация пишет свои правила

Почему СВО и Победа для "Яндекса" - вне закона? Корпорация пишет свои правила

Почему СВО и Победа для "Яндекса" - вне закона? Корпорация пишет свои правила. "Когда ты отказываешь в продвижении легендарному отряду, который работает на передовой, чью сторону ты занимаешь? Когда твои специалисты находят "угрозу" в объявлении о наборе добровольцев, кого ты защищаешь?" - спрашивают бойцы в БАРС-13.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Ворожейкин
Эта списанная(или всученная разведкой?) программа без своего поисковика давно вызывает подозрение настырной настойчивостью.  А &quot;Алиса&quot; - избирательностью!
Ответить
1 м.