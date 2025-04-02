Трамп на распутье: что делать с Зеленским?

Первый заход Дональда Трампа на украинский кризис по принципу кавалерийского наскока не получился. Испытанный американский способ принуждение с помощью кнута и пряника все больше доказывает свою несовременность и несвоевременность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии