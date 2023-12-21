Иркутский авиационный завод и Иркутская область договорились о сотрудничестве

В первом квартале 2024 года планируется подписание соглашения о социальном партнерстве между ПАО «Яковлев», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», Правительством Иркутской области и Иркутским муниципальным образованием.
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