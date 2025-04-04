На острове Кижи прошли съемки федерального телепроекта «День ангела»

Команда Пятого канала из Санкт-Петербурга исполняет мечты сирот из детских домов в их День рождения. В этот раз исполняли мечту 12-летнего Кирилла Лукашенко, который очень хотел побывать на заповедном острове.
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