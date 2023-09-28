С 1 апреля 2024 года водительские права у россиян окажутся недействительными: всем предстоит массовая пересдача экзаменов в ГИБДД

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки в законодательство, согласно которым иностранные водительские права будут признаваться недействительными на территории России по истечении одного года с момента получения их владельцем вида на жительство в России, российского гражданства или первого въезда в страну.
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