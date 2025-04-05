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Добрый Мир

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Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Текст: Анастасия Куликова Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу».

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