Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Текст: Анастасия Куликова Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу».
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