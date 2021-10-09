РКК «Энергия»: санкции Запада создали угрозу для работы российского сегмента МКС

Западные санкции могут негативно повлиять на работоспособность российского сегмента Международной космической станции, отметили сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» в статье для журнала «Космическая техника и технологии».
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