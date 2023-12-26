Китайская компания Nio повторно выставляет на продажу 8 моделей под своим именем после получения квалификации автопроизводителя

Китайская компания Nio повторно зарегистрировала все восемь моделей, при этом самыми большими изменениями стали смена названия производителя с JAC на Nio и удаление логотипа JAC с задней части автомобилей.
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