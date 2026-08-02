Робототехнический комплекс "Курьер" впервые оснастили лазером

В программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" показали новую разработку — наземный робототехнический комплекс "Курьер", оснащённый высокомощным лазером для дистанционного обезвреживания боеприпасов.
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