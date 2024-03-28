Госсовет КНР произвел кадровые перестановки

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в среду объявил о ряде кадровых перестановок. Чжоу Тянь был назначен заместителем министра по управлению чрезвычайными ситуациями и главой Государственного пожарно-спасательного управления КНР, а Тао Лин - вице-президентом Народного банка Китая.