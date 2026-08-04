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Роман с Ветлицкой, переезд в Германию и спасение дочери: судьба солиста группы «Маленький принц»

Роман с Ветлицкой, переезд в Германию и спасение дочери: судьба солиста группы «Маленький принц»

В конце восьмидесятых группа «Маленький принц» собирала стадионы, а её солист Александр Хлопков арендовал особняк в центре Москвы, где собирался весь столичный бомонд.

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