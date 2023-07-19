Военное обозрение

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Британский аналитик: Фиаско украинского контрнаступления может привести к поражению Запада в противостоянии с Россией

Британский аналитик: Фиаско украинского контрнаступления может привести к поражению Запада в противостоянии с Россией

Эксперт из британского аналитического центра лондонской ассоциации Civitas Роберт Кларк представляет собственный анализ ситуации с украинским контрнаступлением.

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