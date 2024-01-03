Юристы Ярмуш и Вайнберг объяснили, как оплачивается работа в праздники

Согласно положениям Трудового кодекса, сотрудник получает оплату в двойном размере за работу в праздничные дни, о чем в беседе с RT напомнила специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.
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