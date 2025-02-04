"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

На фронтах СВО происходит немыслимое. Там массово гибнут американцы - наёмников начали кидать в те самые бессмысленные штурмы, куда раньше отправляли украинцев или других, более "дешёвых" иностранцев вроде колумбийцев.
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