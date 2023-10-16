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Поклонники осудили Галкина за отъезд из Израиля во время войны

Поклонники осудили Галкина за отъезд из Израиля во время войны

Живущий в Израиле шоумен Максим Галкин*, решивший отправиться в концертный тур за границу во время обострения палестино-израильского конфликта, таким образом хочет убежать от войны, предположили поклонники юмориста.

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