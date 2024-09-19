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Русский посол объяснил Лондону причины лишения аккредитации дипломатов в Москве

Русский посол объяснил Лондону причины лишения аккредитации дипломатов в Москве

В посольстве России назвали высылку дипломатов закономерным ответомНа прошлой неделе стало известно, что 6 сотрудников британского посольства в России были заподозрены в ведении разведывательной деятельности.

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