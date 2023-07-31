Пренебрежение экологией, загрязнение окружающей среды и тонны пластика в мировом океане передают привет.
Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится
Комментарии
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m
mike
Не ошибается тот, кто ни чего не делает, судя по ошибкам, вкалывают как рабы на галерах. Синоптики у нас как сапёры, ошибаются один раз, но правда каждый день.
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22 час.
Валентин Воробьев
Не верьте прогнозам. Синоптики за свои ошибки никогда не извиняются. А ошибок сколько случалось за жизнь, не счесть
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21 час.
ДК
Денис К
О да, походу пластика лет 80 назад ещë больше было
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14 час.
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