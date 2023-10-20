Рэпер Саграда рассказал о создании новой песни об СВО «Камуфляжные времена»

Российский рэп-исполнитль Артем Саграда представил свою новую песню «Камуфляжные времена», посвященную участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, которые находятся на линии соприкосновения.
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