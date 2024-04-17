Наполеон Шашнадцатый вновь продвигает идею Олимпийского перемирия. Что характерно, по его мнению перемирия необходимо достичь прежде всего на юго-западе русских земель.
Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков
Комментарии
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Александр Салтановский
Не пошли бы лесом и на хуй все эти усрУлы и прочие садовники жопЕзы бордЕли, как им такое предложение? Да, забыл послать туда же, этого жабоеда геронтофила мирОна!
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16 час.
Natalya Obozovskaya
Ни какого перемирия на ОИ, нас не пригласили с флагом т гимном,, бить их до победы!
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14 час.
Игорь Михайлович
какое ещё олимпийское перемирие? во-первых - мы не имеем никакого отношения к олимпиаде; во-вторых - все прекрасно помнят олимпиаду 2008, когда подзуживаемые американцами грузины начали обстреливать Цхинвал в первый же день этой олимпиады. к тому же, были попытки всяких пасхальных, школьных (на 1 сентября) и ещё каких-то там перемирий, но хохлы, подзуживаемые теми же американцами, радостно и с энтузиазмом начинали обстрелы со своей стороны
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13 час.
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