Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Не пошли бы лесом и на хуй все эти усрУлы и прочие садовники жопЕзы бордЕли, как им такое предложение? Да, забыл послать туда же, этого жабоеда геронтофила мирОна!

Игорь Михайлович

какое ещё олимпийское перемирие? во-первых - мы не имеем никакого отношения к олимпиаде; во-вторых - все прекрасно помнят олимпиаду 2008, когда подзуживаемые американцами грузины начали обстреливать Цхинвал в первый же день этой олимпиады. к тому же, были попытки всяких пасхальных, школьных (на 1 сентября) и ещё каких-то там перемирий, но хохлы, подзуживаемые теми же американцами, радостно и с энтузиазмом начинали обстрелы со своей стороны