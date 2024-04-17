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Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Наполеон Шашнадцатый вновь продвигает идею Олимпийского перемирия. Что характерно, по его мнению перемирия необходимо достичь прежде всего на юго-западе русских земель.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Не пошли бы лесом и на хуй все эти усрУлы и прочие садовники жопЕзы бордЕли, как им такое предложение? Да, забыл послать туда же, этого жабоеда геронтофила мирОна!
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16 час.
Natalya Obozovskaya
Ни какого перемирия на ОИ, нас не пригласили с флагом т гимном,, бить их до победы!
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14 час.
Игорь Михайлович
какое ещё олимпийское перемирие? во-первых - мы не имеем никакого отношения к олимпиаде; во-вторых - все прекрасно помнят олимпиаду 2008, когда подзуживаемые американцами грузины начали обстреливать Цхинвал в первый же день этой олимпиады. к тому же, были попытки всяких пасхальных, школьных (на 1 сентября) и ещё каких-то там перемирий, но хохлы, подзуживаемые теми же американцами, радостно и с энтузиазмом начинали обстрелы со своей стороны
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13 час.

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