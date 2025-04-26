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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы»

На Тихоокеанском флоте состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы»

В ходе диктанта военнослужащим за час предстояло ответить на вопросы из теста, связанные с Великой Отечественной войной.

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