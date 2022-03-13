За сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 309 раз

25 северян с подтверждённым коронавирусом госпитализированы.По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 138 жителей Пинежского района; 27 архангелогородцев; 25 жителей Лешуконского района; 23 новых случая выявлено в Северодвинске (шестеро из заболевших — сотрудники ОСК); 22 — в Плесецком округе; 17 — в Мезенском районе; 14 — в Вельском; 7 — в Няндомском; по 6 — в городах Котласе и Новодвинске; по 5 — в Каргопольском округе и Коношском районе; 4 — в г.