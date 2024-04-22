Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не устали драться полоумные?Им нечем заняться,они "дети подземелья"Ura.ru: в Нефтеюг...
  • Eduard
    Одолжите карту Запада у родственников,они на неё положат деньги,а вы гдехотите картой пользуетесь.Конечно нужно довер...Генконсул в Антал...
  • Eduard
    Что банк отдельный не найти?Генконсул в Антал...

ТАСС: в ГД внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты

ТАСС: в ГД внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты

Депутаты либерально-демократической партии России (ЛДПР) разработали законопроект, в котором предлагается предусмотреть обязательную возможность отзыва персональных данных через сайты в интернете, где ранее пользователи оставляли согласие на доступ к такой информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх