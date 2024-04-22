ТАСС: в ГД внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты

Депутаты либерально-демократической партии России (ЛДПР) разработали законопроект, в котором предлагается предусмотреть обязательную возможность отзыва персональных данных через сайты в интернете, где ранее пользователи оставляли согласие на доступ к такой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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