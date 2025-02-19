Зубов о 3:0 с «Салаватом»: «Настрой у «Лады» запредельный был, победа над «Барысом» словно гири с ног убрала. Поздравляю болельщиков, мы были в долгу перед ними»

Клуб из Тольятти одержал победу со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Хочу поздравить всех наших болельщиков с победой, и не только тольяттинских, у нас много болельщиков в других городах по всей стране.
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