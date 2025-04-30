Миронов предложил не давать наживаться банкирам на жилищных кредитах

В Госдуме рассматривают запуск программы социальной аренды квартир с последующим правом выкупа. С инициативой по созданию подобной схемы выступил депутат от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет ТАСС.
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