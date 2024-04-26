Американская медиакомпания предлагает вакансию операторов для освещения неких «операций» в России. Об этом информирует РИА Новости.
РИАН: компания из США ищет в РФ операторов с опытом боевых действий
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Низкая подготовка наших боцов по уничтожению стрелковым оружием дронов. Один боец вполне может уничтожить дрон среднего размера из своего автомата пристреленного в точку, а не под обрез с прицелом 2-3 На стрельбище обычно ведется стрельба на дистанциях от 150-250 метров. и попадают в цель. Если боец хорошо стреляющий попадает ночью в лапочку подсветки мишени на 250 метров, то странно что он не может сбить дрон 30 патронами.. РВСН.
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