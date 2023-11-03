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Москва за чертой призеров: третий месяц столичные команды не могут вернуться в тройку лидеров

Москва за чертой призеров: третий месяц столичные команды не могут вернуться в тройку лидеров

Это если не считать одиночного успеха «Локомотива» в десятом туре. Очередные матчи премьер-лиги задают совсем другую интригу: сможет ли «Зенит» догнать лидера — «Краснодар»?«Зенит» в этом сезоне, конечно, подсел и стал слабее.

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