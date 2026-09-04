Минобороны: русские войска нанесли 18 ударов по ВСУ за неделю

Русские войска в течение недели осуществили серию атак, включая один массированный и 17 групповых ударов, на предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны России.
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