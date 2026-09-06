Почему украинцам за границей отказывают в выдаче справки о несудимости? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Как получить справку о несудимости почтой, если консульство не помогает? Что такое «серый паспорт» в Германии и кому он положен? Законно ли требовать справку о несудимости только через консульство? И как украинцу легализоваться за рубежом без национального паспорта? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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