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Говорит Европа ⚡

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Почему украинцам за границей отказывают в выдаче справки о несудимости? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему украинцам за границей отказывают в выдаче справки о несудимости? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Как получить справку о несудимости почтой, если консульство не помогает? Что такое «серый паспорт» в Германии и кому он положен? Законно ли требовать справку о несудимости только через консульство? И как украинцу легализоваться за рубежом без национального паспорта? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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