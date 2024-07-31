В Санкт-Петербурге отделку станций «Казаковская» и «Путиловская» завершат в 2024 году

Ведутся поиски компании, которая закончит строительно-монтажные работы В Санкт-Петербурге приступили к поиску компании, которая до конца текущего года завершит строительно-монтажные работы двух станций на коричневой линии метрополитена, передает издание Neva.
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