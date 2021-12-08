Саммит в Ашхабаде: получит ли «второе дыхание» Организация экономического сотрудничества?

28 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде состоялась очередная, 15-я встреча глав государств – участников Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), основанной в 1985 году Ираном, Турцией и Пакистаном с целью продвижения многопланового сотрудничества условий для устойчивого социально-экономического роста, пишет ИнфоШОС В 1992 году к ОЭС присоединились бывшие советские республики – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, […] Показать полностью.