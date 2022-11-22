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Татьяна Тарасова: «О Милохине не думаю совсем. Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение тиктокера Дани Милохина, покинувшего шоу «Ледниковый период».

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