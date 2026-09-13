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Мировое обозрение

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Путин назвал главные ценности БРИКС привлекательными для всего мира

Путин назвал главные ценности БРИКС привлекательными для всего мира

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате «аутрич» саммита БРИКС плюс, заявил о растущем интересе международного сообщества к деятельности объединения.

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