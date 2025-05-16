«Cиндром первой упаковки»: тройной парадокс гипертонии раскрыла кардиолог Ротарь

Как справляться с высоким давлением, когда диагноз «гипертония» поставлен? Пить или не пить таблетку, если чувствуешь себя хорошо? Доктор наук, кардиолог Оксана Ротарь рассказывает, какие ошибки делают пациенты.
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