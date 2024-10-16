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Италия ввела жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

Италия ввела жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

Рим ввел самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений на территорию Израиля. Такое заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в сенате итальянского парламента в преддверии саммита ЕС 17-18 октября.

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