Си Цзиньпин: Россия и Китай намерены оставаться надежными партнерами

Об этом он сказал на переговорах с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «в новом походе» мы намерены как всегда быть с Москвой доверительными друзьями и надежными партнерами.
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